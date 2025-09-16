ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಓಝೋನ್ ದಿನ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೬ ರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವೆಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದೆ , ಅಂದಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಝೋನ್ ಪದರವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ೧೯೯೫ ರಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಓಝೋನ್ ಪದರವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ೧೯ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮಾನವಕುಲ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಓಝೋನ್ ೩ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಓಝೋನ್ ಪದರವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಓಝೋನ್ ಪದರವು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಓಝೋನ್ ಪದರವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ೧೯೮೨ ರಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಪದರವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು, ಓಝೋನ್ ಪದರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿತು. ೧೯೮೭ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ೨೪ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೆನಡಾದ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಸವಕಳಿಯ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಭೆ ಸೇರಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಪದರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೬, ೧೯೯೪ ರಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದೇ ದಿನದಂದು ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಂಕೇತವೇ?
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ೫,೦೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳಿವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗ್ರಹವು ದಪ್ಪ ಓಝೋನ್ ಪದರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರೆ, ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಹೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಓಝೋನ್ ಪದರವು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ’ನೇಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್’ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಓಝೋನ್ (ಓ೩) ಎಂದರೇನು?
ಓಝೋನ್ (ಓ೩) ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅನಿಲವಾಗಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವಜನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಮೂರು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ (ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ’ಓಝೋನ್ ರಂಧ್ರ’ ಎಂಬ ಪದವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಯುವಿ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೫ ರಿಂದ ೩೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಓಝೋನ್, ಸೌರ ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕಿನ ಆಣ್ವಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ (ಓ೨) ನೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫೆರಿಕ್ ಅಥವಾ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಓಝೋನ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದ್ಯುತಿರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ “ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು”. ಇದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂದರೇನು?
ಓಝೋನ್ ಪದರವನ್ನು ಸವೆಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ೧೯೯೪ ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಓಝೋನ್ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೬, ೧೯೮೭ ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವು ಓಝೋನ್-ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ (ಓಡಿಎಸ್) ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.
ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವು ಓಡಿಎಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ , ಹೈಡ್ರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ನಂತರ, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿಗಾಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜನವರಿ ೧, ೨೦೧೯ ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ೨೦೪೦ ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ , ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವು ವಿವಿಧ ಓಝೋನ್-ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಓಝೋನ್ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಝೋನ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ೧೦ ರಿಂದ ೪೦ ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಓಝೋನ್ನ ಸುಮಾರು ೯೦ ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಓಝೋನ್ ಸೂರ್ಯನ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಯುವಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ, ವಾಯುಮಂಡಲದ ಓಝೋನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಓಝೋನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮೇ ೧೯೮೫ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಮೇಲಿನ ಓಝೋನ್ ಸವಕಳಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಓಝೋನ್ ರಂಧ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ನೇರಳಾತೀತ ಬಿ (ಯುವಿಬಿ) ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಸವಕಳಿಯು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಓಝೋನ್ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯುವಿಬಿ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವಿಬಿ ಮೆಲನೋಮವಲ್ಲದ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಮೆಲನೋಮ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುವಿಬಿ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಓಝೋನ್’ ಭೂಮಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ.. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋಣ.