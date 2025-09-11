ಇಂದು ೯/೧೧ ದಿನ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧ ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ ದಿನ ಅಥವಾ ೯/೧೧ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧, ೨೦೦೧ ರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ದಿನದಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫೆಡರಲ್-ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ದಿನವೆಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೦೦೦ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧, ೨೦೧೧ ರಂದು, ಅಲ್ ಖೈದಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ೯/೧೧ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ .
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧ ರಂದು ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಪೆಂಟಗನ್ ಮೇಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ದಿನ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿನ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ದಿನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧ ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ೨೦೦೧ ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಪೆಂಟಗನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್-ಖೈದಾ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಜನರು ಮತ್ತು ವೀರರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೫, ೨೦೦೧ ರಂದು ವಿಟೊ ಫೋಸೆಲ್ಲಾ ಯುಎಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ೨೦೦೨ ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ದಿನವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧, ೨೦೦೧ ರಂದು, ಅಲ್ ಖೈದಾದ ೧೯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಾಲ್ಕು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವು ಅವಳಿ ಗೋಪುರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಏಳು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಪಹರಿಸಿದ ವಿಮಾನಗಳು ಅವಳಿ ಗೋಪುರಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದವು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎರಡೂ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದವು.
ಮೂರನೇ ವಿಮಾನವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯ ಹೊರಗೆ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂದರೆ ಪೆಂಟಗನ್ ಇದೆ. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪೆಂಟಗನ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪತನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ನಂತರ ಅದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಖಾಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು.
ಅಲ್ ಖೈದಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಡೆಸಿದ ಈ ದಾಳಿಯು ಭಾರಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಅವಳಿ ಗೋಪುರದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ೯೦ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ೨,೯೭೭ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ೨,೭೫೩ ಜನರು, ಪೆಂಟಗನ್ನಲ್ಲಿ ೧೮೪ ಜನರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ೪೦ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
ಈ ದಿನವು ಸುಮಾರು ೩,೦೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ ದಿನ..
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿನವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ೯/೧೧ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ವಿಕಸನಗೊಂಡ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ದಯೆ, ಸ್ವಯಂಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ದಿನವು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಹುತಾತ್ಮರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೀರರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
೯/೧೧ ದಿನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಮಾರು ೩೫ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ದತ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ೯/೧೧ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಇದು ೯/೧೧ ದಿನವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಷಿಕ ದತ್ತಿ ಸೇವೆಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧ ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವು ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಘೋಷಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಏಕೈಕ ಸೇವಾ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ.