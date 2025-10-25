ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಎಂಸಿಸಿ ಸಹಕಾರ

By
Bangalore_Newsroom
-

ಗುಬ್ಬಿ, ಅ. ೨೫- ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ತತ್ವದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬಲ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಎ.ಮೋಹನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಟಿಎಂಸಿಸಿ ಸೊಸೈಟಿ (ತುಮಕೂರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್) ಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಮಾರ್ಣವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದರು.
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಸಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಗುಪ್ತ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ವಾಸುದೇವರಾಜ್, ಟಿ.ಆರ್. ತಿಮ್ಮರಾಜು, ಬಿ.ಸಿ. ಷಣ್ಮುಖ, ಎ.ಸಿ. ಶಿವಣ್ಣ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಅಶೋಕ್ ಪವರ್, ರೂಪಶ್ರೀ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

