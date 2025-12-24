ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.24: ಸೇಡಂ ಮತ್ತು ಶಹಬಾದ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಖತರನಾಕ್ ಕಳ್ಳಿಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 11.60 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸೇಡಂ ಮತ್ತು ಶಹಬಾದ್ ಠಾಣೆಯ ಪೆÇಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಅಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ಬಾಪು ನಗರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿಮ್ಮನ ಅನೀಲ ಕಾಂಬಳೆ ( 52) ,ಶಕೀಲಾ ಸಕ್ಕಾ ಉಪ್ಪಾರಿ (60 )ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ಜಾಕಿ ಸಕಟ್ (40) ಬಂಧಿತರು.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳುವಾದ ಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಹಾಗು ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಡಿ.ವೈಎಸ್.ಪಿ. ಸಂಗಮನಾಥ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಶಹಾಬಾದ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ಸಿಪಿಐ ಮಹಾದೇವ ಡಿ ,ಶಹಬಾದ್ ಪಿಐ ನಟರಾಜ್ ಲಾಡೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ ಐಗಳಾದ ಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಹಬಾದ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಶಾಮರಾಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಸೇಡಂ ಶಹಬಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವಾಗ ಗದ್ದಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗುಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನುಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಅಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಕಳ್ಳಿಯರ ಬಂಧನ
