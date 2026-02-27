ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ

ಹುಮನಾಬಾದ್:ಫೆ.27:ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಿಸರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ಮೂರು ಟೈರ್ ಪೈರೋಲಿಸಿಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನೆತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಪಟ್ಟಣದ ಹೋರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಎಮ್.ಕೆ ಇಂಡ್ರಸ್ಟಿಸ್, ಓ.ಆರ್ ಪೈರೋಲಿಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಎಮ್.ಬಿ ಇಂಡ್ರಸ್ಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಅಂಜುಮ್ ತಬಸುಮ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚುವ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀಗ ಜಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನಲ್ಲೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕುರಿತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಸುಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇದೆ. ಸಮಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ತಾಲೂಕ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಸ್.ಓ.ಪಿ (sಸ್ಟಾ??ಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪೆÇ್ರಸೀಜರ್) ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಿಖಿತರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಣಿಕನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ನೀಡದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ತೆರಿಗೆ ನೀಡದೆ ಇರುವ ಕಾಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಲ್ಲಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೃತ್ಯಂಜಯ ಮಾತನಾಡಿ. ಹುಮನಾಬಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಐದು ಟೈರ್ ಪೈರೋಲಿಸಿಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೇಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಫೆ.19ರಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ವರದಿ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶಿಘ್ರದಲ್ಲೆ ಕೇಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚುವ ಆದೇಶ ಬರಲಿದ್ದು ಅಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ನೂತನ ಟೈರ್ ಪೈರೋಲಿಸಿಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಬೀದರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ ಅನೀಲಕುಮಾರ, ಉಪ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ, , ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಗದೇವಿ, ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭಾರ ಮೋಹನದಾಸ, ಪಿಎಸ್ಐ ಸುರೇಶಕುಮಾರ, ಎ.ಎಸ್ಐ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ ರಮೇಶ ಮೈನಳ್ಳಿ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಧನಂಜಯ, ಸೇಫ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬೈಲರ ಪ್ರಭಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಕಂದಾಯ ನೀರಿಕ್ಷಕ ರಾಹುಲದೇವ, ಮಲ್ಲು, ಆನಂದ ಜಮಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.