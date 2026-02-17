ತೊನಸನಹಳ್ಳಿ; ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.17-ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ತೊನಸನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಅಪರೂಪದ ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ತೊನಸ್ನಳ್ಳಿಯ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಸಿನ್ನೂರ ಆಶ್ರಮದ ಗುರುದೇವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿವನ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶಾಂತಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮೂಡ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಮತ್ತಿಮೂಡ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತ ಶಿವನ ಪುರಾಣ ದಿನಾಂಕ 13 ರಂದು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು 15 ರಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಿಮಿತ್ಯ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸಿಯ ಶಿವನ ಲಿಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೂದಿಹಾಳ, ಲಿಂಗಣ್ಣ ಹುಲಗುಲ್ಕಾರ, ಸಾಬಣ್ಣ ಜಲಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು, ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೆÇೀಷಕರು ಸುತ್ತಮುತ್ತನ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದವು.
