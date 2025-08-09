ಇದೊಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ:ನಾಯಕ

ಸೈದಾಪುರ:ಅ.೯:ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಟ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಸಾವೂರ ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಗುರು ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಸಾವೂರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಉಚಿತ ನೋಟ ಬುಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ೧೫೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಟ ಬುಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಸಾವೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ತರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರೆಡ್ಡಿಗೌಡ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕರಬಸಯ್ಯ ದಂಡಿಗಿಮಠ, ಗೂಳಪ್ಪ.ಎಸ್.ಮಲ್ಹಾರ, ದೇವಿಂದ್ರ ಪೀರಾ, ರಾಚಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಡಿಯಾಳ, ಕಾಶೀನಾಥ ಶೇಖಸಿಂದಿ, ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕ, ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ತೊಟೇಂದ್ರ, ನಿಜಗುಣಚಾರ್ಯ, ಅಭಿಲಾಷ, ಬಾಲರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.
