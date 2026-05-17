Sunday, May 17, 2026
ಅಸ್ಪøಶ್ಯತೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

By
Kalaburgi_Newsroom
ಕೊಲ್ಹಾರ,ಮೇ 17:ನಾನು ಲಂಡನ್ ದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಪಡೆದು ಅದರ ರಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಂಚಿ ಅಭಾಗ್ಯರಾದ ನನ್ನ ದಲಿತ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಮಾತಿಗೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿ ಪೆÇ್ರ; ಬಸವರಾಜ ಜಾಲವಾದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಡಾ.ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135 ನೇ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರರಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದುಗಳು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಾನು ಜೀವನಪಯರ್ಂತ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ” ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕಂಟಿದ ಮಹಾನ್ ಕಳಂಕ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಒಬ್ಬ ಶೂರನನ್ನು ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವನ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು, ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆಯ ಆಘಾತ ಉಂಡ ಕರ್ಣ, ಏಕಲವ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಡೀ ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗವನ್ನೇ ದಾಸ, ದಶ್ಯು, ನಿಶಾಚರ, ಚಾಂಡಾಲ , ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ಮೂದಲಿಸಿ ಕೀಳರಿಮೆಯ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಆರ್ಯರು ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬನ್ನಿ ಈ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಶ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಯೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಎಂದರು.
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮು ಸಾಗರ ಮಾತನಾಡಿದರುವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಪ್ಪ ತೊರವಿ,ಪಿಡಿಒಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಂಟೋಜಿ, ನಮ್ಮ ಕರವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶಕುಮಾರ ಹರಿಜನ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾದ ರಾಮು ಚಲವಾದಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರಿಫ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ಜಾವೇದ್ ಗಡೇದ, ಆರಿಫ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ,ಬಾಬು ಮೂಪಗಾರ,ದ್ಯಾಮವ್ವ ತೋಳಮಟ್ಟಿ, ಬಾಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಸಿದ್ದು ದಳವಾಯಿ,ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು,ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ರಾಂತಿ ಗೀತೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು

