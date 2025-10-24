ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.24-ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಪೇದೆಯೊಬ್ಬರ ಕೊರಳಲ್ಲಿನ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ, 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಸಿ ಆಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಕಾಲಿ ಎಂಬುವವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿನ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಕಾಲಿ ಅವರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಪಕ್ಕದ ಖುಲ್ಲಾ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನ ಕಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳರು ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ, 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ವಿವೋ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು 30 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕ್ ಸೇರಿ 3.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯನ್ನು ಬಿಡದ ಕಳ್ಳರು: 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಮೊಬೈಲ್, ಬೈಕ್ ಕಳವು
