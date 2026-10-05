ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿಲ್ಲ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಅ೫:ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಮತದಾರರ ಋಣ ತೀರಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ ಎಂದು ದಸಂಸ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಸಿ. ರಾಜಾಕಾಂತ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಾಸಕರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ದಲಿತರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಾಸಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ೩ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಮೈಲಪನಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿಲ್ಲ. ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಮನೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಗುವ್ವಲಕಾನಹಳ್ಳಿ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಗಾಟಿ ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ೯೦ ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ನಗರದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆರೆಯ ೨೪ ಎಕರೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಬೈನಾಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ನಗರಸಭೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಾಕಾಂತ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಕಂಬಾಲಪಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗುರಿಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಬಂಧವೂ ವಿವರ ನೀಡಬೇಕು.
ಕಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆದಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ೫೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಸಂಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ತಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ವರ್ತನೆ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಬಡವರ ಪರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ದಲಿತರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ೧೦೮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವಾಗ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಾಕಾಂತ್ ದೋಷಾರೋಪಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್. ಪರಮೇಶ್, ರೈಲಪನಹಳ್ಳಿ ರಾಜಶೇಖರ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಾಮಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಕಣಿತಹಳ್ಳಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಸಿಂಗಾಟಿ ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.