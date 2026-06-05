ಅಂದಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಮೀಸಲಾತಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕೊಡುಗೆ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ:-ಜೂ,೦೫- ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು. ಮಯೂರ ವರ್ಮರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರೆ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಖಾಸಗೀ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಿಟಿಜನ್ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಸಿಟಿಜನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವತಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ರವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಲಸಿಗರಿಂದ ಕನ್ನಡವೇ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿದೆ ಇಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿಟಿಜನ್ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಶುಪಾಲ ಎನ್. ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ನಾಲ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರು ೧೮೮೪?೧೯೪೦ ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ೧೮೯೪ ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೧೦ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿದವರು. ೧೮ ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ರಾಜನಾಗಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು.
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದವರು, ಅಂದಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಹ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ರಾಜವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರ ಮಹನೀಯರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರು.
ಸಿಟಿಜನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ೩೫ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಬರಹಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಐದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ , ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಮಂಜುನಾಥ್,ಕಂಪನಿ ದೇವರಾಜು, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ವಿ.ಕೃಷ್ಣ, ಎಂ ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಸುಂದರನ್, ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್, ಕಲಾವಿದ ಸಿ.ಎನ್ ಮುನಿರಾಜು, ಎಸ್.ವಿ.ನಾಗರಾಜು, ಎಸ್ ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ಕಲಾವಿದ ದೇವರಾಜು, ಸಹದೇಶ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಟಿ.ಟಿ.ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಅಂಬಾರಿ ಮಂಜು ಶಾಲೆಯ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನಾಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.