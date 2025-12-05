ರಂಗಭೂಮಿ ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ: ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.5: ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಎರಡು ದಿನಗಳಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.
ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಅವರು ನಾಟಕವು ನಮ್ಮ
ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವನು ಪ್ರತಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತುಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕøತಿಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೋರಖ್ಪುರದ ಧೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪೆÇ್ರ. ಅಲೋಕ ಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಾಟಕವುಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು. ಇದು ವರ್ತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ.ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯು ಆದಿ ಯುಗದಿಂದಲೂ ಅದರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಕಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ&quoಣ; ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೆÇ್ರ. ಭೀಮರಾವ್ ಭೋಸಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ,ರಂಗಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮೇಳೈಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದುಜೀವನ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೋಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಪುರಾತನ ಯುಗದಿಂದಲೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಗುಣ, ನೈತಿಕತೆ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು
ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪೆÇ್ರ. ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಸಾಜಿ,ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೆÇ್ರ. ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 5000 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು, ಕೇರಳದ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಗದಗದ ಕೆಎಲ್ಇಯ ಜೆಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ ಆರ್ ಚಿನಗುಂಡಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ,ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಸಿ ಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಾಕಡೆಮತ್ತು ಚಂದನ ಸಾಗರ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೆÇ್ರ. ಶಿವಗಂಗಾ ರುಮ್ಮಾ, ಪೆÇ್ರ. ಕುಬಕಡ್ಡಿ, ಪೆÇ್ರ. ದೇವರಾಜಪ್ಪ, ಪೆÇ್ರ. ರಮಣ ದಡ್ಡಿ, ಡಾ.ರಾಜಶ್ರೀ, ಡಾ. ಅಪ್ಪಗೆರೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಡೀನ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳು,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಾ. ಜಯದೇವಿ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ರೇಣುಕಾ ನಾಯಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಎಂ. ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.ಡಾ. ಆಶಿಶ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
