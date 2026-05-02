ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಬುದ್ಧ ಬೇಕು :ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಿಲ್ಪಿ

ಜೇವರ್ಗಿ : ಮೇ.2:ತಾಲೂಕ ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಬುದ್ಧ ಬೇಕು ತಾಲೂಕ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಿಲ್ಪಿ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಮಹಾತ್ಮ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ತಾಲೂಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಯಲಗೋಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವೈಭವ ಬಿಟ್ಟು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಬುದ್ಧನ ತತ್ವಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಶಾಂತಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ . ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಲಹಗಳು ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಯಲಗೋಡ ಅವರು ಜಯಂತಿಗೆ ಹಾಜರ್ ಆಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆದರು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾದ ರವಿಚಂದ್ರ ಗುತ್ತೇದಾ,ರ, ಡಾ.ಶೋಭಾ ಸಜ್ಜನ್, ಜಿ ಗದಗಿಮಠ, ಭೀಮರಾಯ ನಗನೂರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ,ರವಿ ಕೊಳಗೇರಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಖ್ಯಾಲಕರ ಶ್ರೀಹರಿ ಕರ್ಕಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸಿದ್ದು ಕೇರೂರ, ಅಂಬರೀಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸೈಬಣ್ಣ, ದಶರತ್, ಕುಶಾಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.