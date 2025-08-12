ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥ ಒಂದೇ ಮುಖದ ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳು

ಕಲಬುರಗಿ:ಅ.12:ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥ ಒಂದೇ ಮುಖದ ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇರೂರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಷಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಪಂಚ ಪಾರಮಾರ್ಥ” ಎಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. “ಪ್ರಪಂಚ” ಎಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ. “ಪಾರಮಾರ್ಥ” ಎಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
“ಪಾರಮಾರ್ಥ” ಎಂಬ ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಪಾರಮಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುಖಮಯ ಜೀವನ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ತತ್ವಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಾತಿ, ಮತ, ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಖವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗೆನೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲಕ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರಮಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಮಿಪ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ.ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ:ಅ.12:ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥ ಒಂದೇ ಮುಖದ ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇರೂರ್ ಹೇಳಿದರು.