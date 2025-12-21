ಕಲಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ:ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಗೌಡ

ಸೈದಾಪುರ:ಡಿ.೨೧:ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಸಮೀಪದ ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕಲಿಕೆ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಬಿಪಿ, ಸುಗರ್, ಮಂಡಿನೋವು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯಂತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಿಶಬ್ಧವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರು.
ಕಲಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕ ಮರೆಪ್ಪ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ದ ೨೦ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಹಿರಿಯರ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದೆ ಅವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ೯೦ ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ೪೩ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಹಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಯಶವಂತ ರಾಠೋಡ, ಪಿಡಿಒ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯಕ್, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ಗೌರಮ್ಮ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಗೌಡ ನಿಲಗಲ್, ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ, ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಮೇಶ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರಾದ ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನೀಲಾ, ಕಲಿಕೆ ಪ್ರೇರಕರಾದ ಪಾರ್ವತಿ,ರಾಜಪ್ಪ,ವೆಂಕಟೇಶ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು,ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.

