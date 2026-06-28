Sunday, June 28, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಏಳ್ಗೆ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಹೋರಾಟ: ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು:ಹಣಮಂತ ಲಿಂಗೇರಿ ಕರೆ

ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಏಳ್ಗೆ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಹೋರಾಟ: ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು:ಹಣಮಂತ ಲಿಂಗೇರಿ ಕರೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಯಾದಗಿರಿ: ಜೂ.೨೮:ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಹಣಮಂತ ಲಿಂಗೇರಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೈದಾಪುರ ವಲಯದ ಹಣಮಂತ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದಿಗ ಮಹಾಸಭಾ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ಅನ್ಯಾಯ, ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ಬಂದು ಹಲವು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂದನೆ, ಕಿರುಕುಳ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯದ ಘಟನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದವರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದಿಗ ಮಹಾಸಭಾ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ನೂತನ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹತ್ತಿಮನಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚನ್ನಯ್ಯ ಮಾಳಿಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ ದಾನಸಕೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ತಾಯಪ್ಪ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ, ವಾಬಣ್ಣ ಕಡೇಚೂರು, ಸಾಬಣ್ಣ ಸೈದಾಪುರ, ಬೆಂಜಿಮೆನ್ ಹಿರೇನೂರು, ವಿಜಯ ಬೆಳಗುಂದಿ, ಶರಣಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮುಷ್ಟೂರು, ಸಾಮುವೇಲ್ ಕಣೇಕಲ್, ಸಂಗನಬಸ್ಸು ಬಾಚವಾರ, ಸಾಬು, ಹೊರುಂಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.