ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಕರದಾಳದಿಂದ ಆರಂಭ; ಪೂಜಾರಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಚಿತ್ತಾಪುರ;ಜ.೭: ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಡಾ. ಪ್ರಣವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಬಜಾಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕರದಾಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜವು ತೀರ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ಸಿಕ್ಕು ೮೦ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕರದಾಳ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠದ ಡಾ. ಪ್ರಣವಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರದಾಳದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವರೆಗಿನ ೭೦೦ ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈಡಿಗ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಧೋರಣೆಯ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾದ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಪ್ರಣವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಡಿಗ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನೀವೇ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎಚ್.ಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲರಾಜ್ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಛಲವಾದಿ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವನಾಗಿದೇವ ಶರಣರು, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಯ್ಯ ತುಮಕೂರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಉಪ್ಪಾರ ಗುರುಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಭಗೀರಥಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ, ಸುಲೆಪೇಟ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಏಕದಂಡಗಿ ಮಠ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಡಪದ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ವೀರದೇವರು ಶಹಾಬಾದ, ನದಿಸಿನ್ನೂರ್ ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಶಿವಸಿಂಬಿ ಸಮಾಜ ಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತದೇವರು ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಭೂದಾನಿ ಸುರೇಶ್ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾವೇರಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಡೇಚೂರ, ಮಹಾದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಕುಪೇಂದ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಅಂಬಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ, ನಿತೀನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ, ವಿನಯ್ ಗುತ್ತೇದಾರ, ರಾಜೇಶ್ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಕುಪೇಂದ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಗುತ್ತೇದಾರ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗುಂಡಾನೋರ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮುಸ್ತಾಜರ್, ದೇವಿಂದ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಮಹೇಶ್ ಗುತ್ತೇದಾರ, ರವೀಂದ್ರ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೆಣ್ಣೂರಕರ್, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರಾಮತೀರ್ಥ, ಮಂಚೇಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಸಾಗರ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ, ಶಿವರಾಜ್ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಶ್ರೀಮಂತ ಗುತ್ತೇದಾರ, ದೇವಪ್ಪ ನಂದೂರಕರ್, ಕಾಶಣ್ಣ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.
ಬಸಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಂಗಡಿಗರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಡಾ.ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಶಿನಾಥ ಗುತ್ತೇದಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

