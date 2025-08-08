ತಂದೆತಾಯಿ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಚರಿತ್ರೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ,ಆ.8: ತಂದೆತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಭಾರ ಎನ್ನುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಚರಿತ್ರೆ ತಂದೆತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೇರಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಬೀರನಹಳ್ಳಿಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಏಕಾದಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ತಂದೆತಾಯಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಪುಂಡಲೀಕನಿಗೆ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ತಂದೆತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವನೇ ಬಂದರೂ ತಂದೆತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುವುದು ಆಗ ವಿಷ್ಣುದೇವ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು ಕಿಂಚಿತ್ತು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೆತ್ತವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಫಲವಾಗಿ ಪುಂಡಲೀಕನೇ ಪಾಂಡರಂಗ ವಿಠಲನಾದ ಎಂಬ ಕತೆ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.ಇನ್ನೋರ್ವ ಸನ್ಮಾನಿತ ಅಭಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಐನೋಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಮಂದಿರದ ಸದ್ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಏಕಾದಶಿ ದಾಸೋಹಿಗಳು, ಸುಧೀರ ಕಲಾ ಬಳಗದವರು,ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲಕಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿ. ಜಗಪ್ಪ ಮಾಡಗಿ ವಂದಿಸಿದರು
ಚಿಂಚೋಳಿ,ಆ.8: ತಂದೆತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಭಾರ ಎನ್ನುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಚರಿತ್ರೆ ತಂದೆತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೇರಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.