ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಖಂಡನೀಯ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.1: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ 2026-27 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ 2026-27 ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅವಧಿ ಸದ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳೇನು ? ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೆÇೀಸ್ಟಿಂಗನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿದಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಖಂಡನೀಯ. ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ನಡೆಸಿದರೆ ಶಾಸಕರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಪತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಾಮಧೇಯರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 10-15 ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳ ಲೈಸನ್ಸ ಪಡೆದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿರುವಂತಹದು. ಇದರ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ. ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ತಡೆ ಹಿಡಿಯದೆ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ನರಿಬೋಳ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.1: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ 2026-27 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ 2026-27 ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅವಧಿ ಸದ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳೇನು ? ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.