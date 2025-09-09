ಪಿತೃಋಣ ತೀರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಪಕ್ಷ ಮಾಸ:ಪಂ. ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅಕಮಂಚಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.9:ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವೇ ಶ್ರಾದ್ಧ. ಶ್ರಾದ್ಧ ಏನು, ಏಕೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪಿತೃಗಳ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಮತ್ತು ಗತಿಸಿದ ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಪಕ್ಷ ಮಾಸದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅಕಮಂಚಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಜೈವೀರ್ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಕುರಿತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅಕಮಂಚಿ ಅವರು, ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಾದ ವಸು, ರುದ್ರ, ಆದಿತ್ಯರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಗಳು (ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವವರು) ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಫಲವನ್ನು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ,” ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಸಹ ಅರಣ್ಯವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಈ ಕರ್ಮಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು..
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಮಹತ್ವ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ ಹಿಂದಿನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು, ಪಿತೃಪಕ್ಷವು ಪೂರ್ವಜರ ಋಣ ತೀರಿಸುವ ಕಾಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ತರ್ಪಣ, ಶ್ರಾದ್ಧ, ಪಿಂಡಪ್ರದಾನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಆ ಹಿರಿಯರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶನರಾವ್ ಮಟಮಾರಿ, ವಿನುತ ಜೋಶಿ, ಶಾಮರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜಯತೀರ್ಥ ಜೋಶಿ, ಆರ್ ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿನೋದ್ ಸಾತಖೇಡ್, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪಿ ಬಿ ಜೋಶಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಗರ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ,ಉಪನ್ಯಾಸದ ನಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶ್ರಾದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪಂಡಿತರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಅನೇಕರು, ತಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳನ್ನು ತಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.9:ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವೇ ಶ್ರಾದ್ಧ. ಶ್ರಾದ್ಧ ಏನು, ಏಕೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪಿತೃಗಳ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಮತ್ತು ಗತಿಸಿದ ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಪಕ್ಷ ಮಾಸದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅಕಮಂಚಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.