ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು

ಹುಮನಾಬಾದ್ : ಸೆ.14:ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ, ಗುರುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ. ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ ನುಡಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವರಾಜ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಂಘದಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 64ನೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೋಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಎದ್ದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದ ಜತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತೇನೆ ಎಂದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇಡಂ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರೇಣುಕವೀರ ಗಂಗಾಧರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಜಲಾದೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಣಿಗಿರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಹುಡಗಿಕರ್, ಕೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಎಸ್. ಗುಡಾಳ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಂಘ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧನರಾಜ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಚೌದರಿ, ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ ಶಟಗಾರ, ಬೀದರರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮುದೆ, ಹುಲಸೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಯಾಜ್ ಪಟೇಲ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಜಾಂತೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿರ್ದೇಶಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಮುಕ್ರಮ ಪಟೇಲ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಹಿಬಾರೆ, ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಕೆ ಭೂರೇಶ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಶ ಹಿರೇಮಠ ಭಾಸ್ಕರ್ ಖಾಕೆಂಪೂರ, ಸಿರಾಜೋದ್ದೀನ್, ಸುರೇಶ ಮುಸ್ತರಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವರಾಜ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಜಂಟಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಿಕೊಡೆ, ಹಬೀಬಸಾಬ, ಮಹ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ ಪಟೇಲ, ಶಕೀಲ ಐ.ಎಸ್, ಜಿಶನ ಅರ್ಕದ್, ಅರ್ಜುನರಾವ ತಮಗಿಕರ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮುರತುಜಾ ಸುಬುರ, ಗಣಪತಿರಾವ ಪಂಟಾಳೆ, ಮಸ್ತಾನ್, ಎಂ.ಡಿ ಖಾಜಾ, ರಾಕೇಶ ಹರವಾಳ, ಜ್ಞಾನದೇವ, ನಾಗಪ್ಪಾ ಇದ್ದಲಿ, ಖಜಾಂಟಿ ನಾಗಾರಾಜ ವಾಸಗಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಿ ಸುಮಾ ಜಿ, ವಸಂತ ಜಾಧವ, ಬಾರಾಜಿ ಪಾಟೀಲ, ಅದಿತ್ಯಗಂಗಾ, ಶಿವಲಿಂಗ ಮಠಪತಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಸೂದಿ, ಇದ್ದರು.