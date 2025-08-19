ಶರಣನಾದವ ಹೃದಯವಂತವ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ:ದೇವಾನಂದ ಶರಣರು

ತಾಳಿಕೋಟೆ:ಅ.೧೯: ಹೃದಯವೆಂದರೇ ಕಾಲತನದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ,ಪ್ರೀತಿ,ಪ್ರೇಮ,ವಾತ್ಸಲ್ಯವೆಂಬುದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯವೆಂದರೇ ಕಾಲಿತನ ಇರುವುದೇ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಪಲಾಯನ ತತ್ವದೆಡೆ ತೆರಳಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನ ಪಲಾಯನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಸಂಗ್ರಹಿತ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆನಕನ ಹಳ್ಳಿಯ ಶರಣರಾದ ಶ್ರೀ ದೇವಾನಂದ ಶರಣರು ನುಡಿದರು.
ಅಖೀಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕ, ಯುವಕ ಘಟಕ, ಕದಳಿ ವೇದಿಕೆ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಮಂದಿರದ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಮವಾರರಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ “ವಚನ ಶ್ರಾವಣ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ “ಶರಣರೆಂದರೇ ಯಾರು?” ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಅವರು ಸ್ಪೋಟಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನೇ ಶರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾಮನೆಗಳ ಬಾಣಗಳನ್ನು ತಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನೇ ಶರಣನೆಂದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದದಂತೆ ನಡೆ ನುಡಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚುತಿ ಬರಲಿದೆ ಶರಣ ಎನ್ನುವವನು ಹೃದಯವಂತ ಬುದ್ದಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಶರಣನಾಗುತ್ತಾನೆಂದರು. ಜಟಿಲತೆಯನ್ನು ಸರಳಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬುದ್ದಿ ನಿಂತವನಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ ಶರಣ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆAದರು. ಸುಃಖ, ದುಃಖ ಮಾನ ಅಪಮಾನವೆಂಬುದು ಬುದ್ದಿವಂತರಿಗೆ ಅನುಭವ ವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶರಣರಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲಾವೆಂದರು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಇರುವವನೇ ಶರಣ ಉರಿ ಉಂಡ ಕರ್ಪೂರದಂತೆ ಬಿಸಿಲು ಉಂಡ ಅರಿಸಿಣದಂತೆ ಕಾಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ ನೀರು ಉಂಡAತೆ ಹಾಗೆ ಶರಣನಾದವ ಪ್ರಾಲಬ್ದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೋರದಂತೆ ಶರಣ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆAದರು. ಭಾವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊAಡಾಗ ನಾನು ಹಂಗ ಅಲ್ಲಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಭೌತಿಕ ಶರಣ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಭೋದಿಸುವವನು ಶರಣ ಪ್ರಾಲಬ್ದ ಕರ್ಮ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಪೂರದಂತೆ ಬಧುಕುತ್ತಾನೆಂದರು ಸಂಸಾರದ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸುವವನೇ ಸಂಸಾರಿಕವೆAದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಉಂಟಾದರೂ ಆತ ಸಂಸಾರಿಕನಾಗುತ್ತಾನೆAದರು ಈಶ ಜಗದೀಶ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಂತಿಯಿAದ ಇರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನಿರುವದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಹೊರಬರುವದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೆಂದೇ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಎಂಬುದು ನಡದೇ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಮನಸ್ಸೆಂಬುದು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತದೆ ಅಂಗ ಲಿಂಗಾದಾಗ ಲಿಂಗ ನೀನಾದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಚಲಿತವಾಗಲಿದೆ ವೇಗ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಶರಣ ದೇವಾನಂದರು ಲಿಂಗಾAಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವದೇ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ನಾನ್ಯಾರು ಇರುವಿನ ಮೌನವಾದಾಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ತೋರಿ ತೋರಿ ಕೆಡುವದು ಗಲಾಟೆ ಎಂಬುದು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲಾ, ಪ್ರಾಣ ನಾನಲ್ಲಾ, ದೇಹ ನನಗಿಲ್ಲಾ, ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲಾ, ನನಗಿಲ್ಲಾ, ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡವನೇ ಶರಣನಾಗುತ್ತಾನೆಂದರು. ಇದು ಶರಣರ ಅನುಭವ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದರಂತೆ ಇಂತಹ ಶರಣ ನೀನಾದರೆ ಅನುಕರಣೆ ಅನುಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರು. ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವದು ಪರಮಾತ್ಮ ಆನಂದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಾಯೇ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಮದ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಾವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಶರಣ ದೇವಾನಂದರು ಶರಣರೆಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕ ಹಂಚಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪಂಚೇAದ್ರಿಯ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಲುಕದಂತಿದ್ದೇವೆ ಇವೇಲ್ಲವುಗಳ ಆಸೆಯಿಂದ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗೆ ಬರುವದು ಅಷ್ಟೇನು ಸುಲಭವಲ್ಲಾ ಸರಳವಲ್ಲಾವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ದಿನಮಾನದ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಂಚಲಿ ಅವರು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರಲ್ಲದೇ ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ನೀಡಿದರೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಗೈಯಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಉಮಾ ಸಾಲಂಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿ ಶರಣೆ ಇಂಧುಮತಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಬಿಳೇಭಾವಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಅಶೋಕ ಚಿನಗುಡಿ, ರಮೇಶ ಸಾಲಂಕಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಪಾಲ್ಕಿ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಲ್ಕಿ, ಈರಣ್ಣ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಜಿ.ಜಿ.ಮದರಕಲ್ಲ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕುಂಭಾರ, ಖಾಜಾಹುಸೇನ ಮುಲ್ಲಾ, ಎಂ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಳ, ಸುಭಾಸ ಗಾಣೂರ, ಆರ್.ಬಿ.ದಮ್ಮೂರಮಠ, ಗುಂಡುರಾವ್ ಧನಪಾಲ, ಪ್ರಕಾಶ ಸುರಪೂರ, ಶೇಷಾಚಲ ಹವಾಲ್ದಾರ, ಕಾಶಿನಾಥ ಸಜ್ಜನ, ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕಲ್ಲೂರ, ಮುತ್ತುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗರಾಜ ಬಳಿಗಾರ, ಭೀಮಣ್ಣ ಸೂಳಿಭಾವಿ, ಕದಳಿ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾ ಘೀವಾರಿ, ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿö್ಮÃ ಬಡಿಗೇರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಮೂಲಿಮನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ ಜಾಮಗೊಂಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದು ಕರಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.
