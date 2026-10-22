ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಬೊಂಬೆಗಳ ಹಬ್ಬ

ಕನಕಪುರ. ಅ ೨೨:ನವರಾತ್ರಿ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಚರಣೆ ಇರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ರೂಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಶ್ರೀಧರ್ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಳೆದ ೯ ದಿನಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ೨೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ರವರ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಚೈತ್ರ, ವೇಧರವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಹೊರಹೊಳಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸವಿತಾರವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಜೆವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶುಭಹಾರೈಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬಂದು ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೌಶಲ್ಯಮ್ಮ, ಹಾಗೂ ವೇದಾಂತಚಾರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸವಿತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.