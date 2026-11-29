ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ನ. ೨೯- ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ರೂವಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ ದಿವಂಗತ ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜನತೆಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ನೆನಪುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿವೆ.
೧೯೯೬ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದ ೨೨೪ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಲೋಕಶಕ್ತಿ ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಶಾಸಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಅಂದಿನ ಶಾಸಕ ಎಂ. ಶಿವಾನಂದ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಶಿವಾನಂದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ನಡೆದ ವೈಭವೋಪೇತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದರು.
ಸುಮಾರು ೩೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರಾದ ಡಾ. ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವ, ಎಂ.ಪಿ. ನಾಡಗೌಡ, ಸಿ. ಪನ್ನಾಲಾಲ್, ಡಿ.ಬಿ. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ನಗರದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಿನ್ನವತ್ತಳೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಆ ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣಗಳು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.