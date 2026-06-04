ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆ : ಕುಶರಾಜ್ ಪರಣ್ಣವರ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,
ವಿಜಯಪುರ, ಜೂ. ೪: ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ, ಗಣ್ಯ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಕುಶರಾಜ್ ಪರಣ್ಣವರ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅವರ ೫೮ ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು ಬಂದರೂ. ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಭಜನೆ, ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿAದ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನ, ಸ್ಮರಣ, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದರು. ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಪವಿತ್ರ ಸುಂದರೇಶ್ವರರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ
ಆಚರಿಸಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತಸ ತಂದಿದ್ದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು,ನ್ಯಾಯವಾದಿ ದಾನೇಶ ಅವಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಎಂದು ಬೇದಭಾವ ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಜನರ ನೋವು- ನಲಿವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಕುಶಿರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಲ್ಲೇಲ್ಲಾ ಖುಷಿ, ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರಿತು ಅವರು ಬಡವರು, ನೊಂದವರು, ದುಃಖಿತರಿಗೆ ತುಂಬುವ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ, ಸಹಾಯ ಸಾಂತ್ವನಅನನ್ಯವಾದುದು. ಅವರ ಭಾವಿ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿ. ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶಗೌಡಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಶರಾಜ್ ಗೌಡರ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ.ಅಂಥವರು ಬಾಳಿದ ಬದುಕೇ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಸ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಹನಮಂತ ಕಲಾದಗಿ,
ಶ್ರೀಮಂತ ಆಣೆಪ್ಪನವರ, ಈರಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ, ಈಶ್ವರ ಸಾಲಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೂನಸ್ಯಾಳ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಶಂಕರ ಮಠ, ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,