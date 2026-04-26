Sunday, April 26, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
ಕೋಳಕೂರದಲ್ಲಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ

ಕೋಳಕೂರದಲ್ಲಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಜೇವರಗಿ,ಏ 26: ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಬಸವನ ಸಂಗೋಳಗಿಯ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ದರತ್ನ ಮದಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಪುರಾಣ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು. ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಡಾ ಅಜಯಸಿಂಗ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಸೀರಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ್, ಕಾಸೀರಾಯ ಯಲಗೋಡ, ಬಸವರಾಜ ಆಡಿನ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಗರ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಗರೆಪ್ಪ ಆಡಿನ, ಶಿವಪುತ್ರ ಆಡಿನ, ಬಾಬುರಾವ್ ಆಡಿನ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪರಸಗೋಂಡ, ಬಾಬುರಾವ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ಬಂಡೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.