ಕಳಚೂರಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು

ಕಾಳಗಿ,ನ.26-ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಈಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸತಜ್ಞ ಡಾ. ದೇವರಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಯವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಕಾಳಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿಭಾಗಿಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಗೂ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಸ್ಮಾರಕ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಳಾ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ‘ಕಳಚೂರಿ ಮನೆತನ : ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕಳಚೂರಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಆನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಭಾಗೀಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕಚೇರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಪಾಳಾ, ಪಂಡಿತ ಸಿ. ಬಿಳಾಮಗೆ, ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾ. ಗುರುಪ್ರಕಾಶ ಹೂಗಾರ, ಡಾ. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮೊದಲನೇ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞೆ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ ಯವರು ಕಳಚೂರಿಗಳ ಆಕರಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕಾಣದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಾ.ಮಂಜುಳಾ ಬಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅವಟೆ, ಬಜರಂಗಬಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಎರಡನೆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಸ್ಲಂ ಮ. ವಾಲಿಕಾರ ಇವರು ಕಳಚೂರಿ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಆ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಚೂರಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಡಾ. ಇಂದುಮತಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೋತಗಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಹಾಡುಗಳ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆರುಗು ತಂದಿತು. ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ತಂಡದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾಡಿನ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಪಾತಿ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ಶೀರದ ಮುಂತಾದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ, ಶಿವಲೀಲಾ ಬಸವರಾಜ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಾಂತಲಾ ಪಾಟೀಲ, ಹಣಮಂತ ಮುಷ್ಠಿಪಳ್ಳಿ, ಹಣಮಂತ ಶಿಂಧೆ ವಂದಿಸಿದರು. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬೀಳಗಿ, ಡಾ. ದೊಂಡಿಬಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಕಾಳಗಿ,ನ.26-ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಈಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸತಜ್ಞ ಡಾ. ದೇವರಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಯವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.