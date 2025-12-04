ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿದೆ: ಡಾ.ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೋಳಕೆರೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.4-ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವು ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಜಾಮನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ನಾಯಕರದ ಸಮೀರ್ತವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಿ ಚಳವಳಿ ಗಡಿ ಶಿಬಿರ ಚಳುವಳಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಚಳವಳಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ರಜಾಕಾರರ ನಾಯಕ ನಾದೀಯ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಸರದಾರವಲ್ಲಬಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅರಿವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾ.ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೋಳಕೆರೆ ಹೇಳಿದರು.
ಕಡಗಂಚಿಯ ಸಾಯಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 2025- 26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿಎ ಬಿಕಾಂ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಕಡಗಂಚಿಯ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಾಯಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಂದುಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ನಳಂದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಳೆಯವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ನಾಗರಿಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧವನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನುಡಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನರೋಣಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಿದ್ದರಾಮ ನಿಂಬರ್ಗಾ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಇಂದುಮತಿ ಮಾಧುಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡಗಂಚಿ, ಡಾ.ಶಿವಪ್ಪ ಭೂಸನೂರ್, ಡಾ. ಸುದರ್ಶನ್ ಮದನ್ಕರ್ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಮುಂತಾದವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ ನಿಮಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ ಅಂಕಿತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ವಿಕಾಸ ವಂದಿಸಿದ್ದರು.
