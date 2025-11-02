ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕೇವಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಇದೆ : ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಸಂತೋಷ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಕೊಲ್ಹಾರ:ನ2: ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೀಡು, ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ನಾಡು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕರ್ನಾಟಕವು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಾವನ ಭೂಮಿ. ಈ ನಾಡು ಕವಿಗಳು, ಸಾಧುಸಂತರ ಹಾಗೂ ಶರಣರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪವಿತ್ರಗೊಂಡಿದೆ,” ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಸಂತೋಷ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 70ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಸಂತೋಷ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು”ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡು ಹಚ್ಚು ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ, ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಿಂದ, ಸಾಧುಸಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಾಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ನಾಡಭಾವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸದೃಢ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ನಾವು ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕೇವಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಹಂಗರಗಿ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ದುಂಡಪ್ಪ ಕೊಠಾರಿ,ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ,ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪಗೋಳ ನಾಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಪಪಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಮಾ ನದಾಪ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪಗೋಳ, ತೌಸಿಪ್ ಗಿರಗಾಂವಿ, ಬಾಬು ಭಜಂತ್ರಿ, ಅಪ್ಪಾಸಿ ಮಟ್ಯಾಳ, ಮಲ್ಲು ಹೆರಕಲ್, ದಶರಥ ಈಟಿ, ಎಂ.ಆರ್ ಕಲಾದಗಿ,ರವಿ ಗೊಳಸಂಗಿ, ತಾಪಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನೀಲ ಮದ್ದಿನ, ಪಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿರೇಶ ಹಟ್ಟಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸದ್ದರು.