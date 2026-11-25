ಕಲಬುರಗಿ,ನ.25: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್.ಎನ್. ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಕಲ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು. ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಸಿದ್ದಲಿಂಗಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮದುಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೇ.ಮೂ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು ಹಿರೇಮಠ ವಸ್ತಾರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಸಿದ್ದಬಸವ ಹಿರೇಮಠ ವಸ್ತಾರಿ ಅವರಿಂದ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ವೈದಿಕ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅಕ್ಷತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ, ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ, ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಬಾಜಾಭಜಂತ್ರಿಯವರು ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿದರು.
ಸೇವಾರ್ಥ ನಡೆಸುವ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗೀತಾ.ವಿ.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೀಗರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದು,ಅವರು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತೈಲ ಹರಿದ್ವಾಚೂರ್ಣ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಯಿತು.ನಂತರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಟ್ಟು ಭಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಠ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠ, ಗುರುರಾಜ.ಕೆ.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವಟಿ, ಶಿವಾನಂದ ಅವಟಿ, ಸಿದ್ದು ಮಸ್ಕಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯರಗಲ್, ಬಸವರಾಜ ಉಮ್ಮರಗಿ ( ಅಂಗಡಿ) ರಾಚಪ್ಪ ಕಿರಣಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಸಿರಸಗಿ, ನಾಗಣ್ಣ ಶಿರಸಗಿ,ನÀರಸಪ್ಪ ಬಡಗೇರ, ಶಿವಪ್ಪ ಅಗಸರ, ಸೋಮಶೇಖರಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ,ಸಂಗಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಬುಸಗುಂಡ, ಶಿವಶರಣ ಹಿರೇಕುರುಬರ, ಪರಮಣ್ಣ ಬುಸಗುಂಡ, ಗುರಲಿಂಗ ನೈಕೊಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಗುರುರಾಜ.ಕೆ.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಕಲಬುರಗಿ,ನ.25: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್.ಎನ್. ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಕಲ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು. ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಸಿದ್ದಲಿಂಗಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮದುಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೇ.ಮೂ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು ಹಿರೇಮಠ ವಸ್ತಾರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಸಿದ್ದಬಸವ ಹಿರೇಮಠ ವಸ್ತಾರಿ ಅವರಿಂದ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ವೈದಿಕ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅಕ್ಷತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ, ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ, ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಬಾಜಾಭಜಂತ್ರಿಯವರು ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿದರು.