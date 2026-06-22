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Home ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಡದ್ರೋಹಿ ಎಂಇಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸರಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು : ಶಬ್ಬೀರ ಸಾತಬಚ್ಚೆ

ನಾಡದ್ರೋಹಿ ಎಂಇಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸರಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು : ಶಬ್ಬೀರ ಸಾತಬಚ್ಚೆ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಅಥಣಿ :ಜೂ.22: ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡದ ನೆಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರೀಟ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಕನ್ನಡ ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಎಂಇಎಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಎಂಇಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದು. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರವೇ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಬ್ಬೀರ ಸಾತಬಚ್ಚೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು
ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಯೋಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಕರವೇ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಶಬ್ಬೀರ ಸಾತಬಚ್ಚೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಂಇಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯಾವುದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಕಾರ ಕನ್ನಡದ ವಿರುದ್ದದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಕರವೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಎಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಕರವೇ ಮಹಿಳಾ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರತಿ ಶಿವಶರಣ. ಕರವೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜು ಹೋಳಿಕಟ್ಟಿ. ಸಿದ್ದಗೌಡ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಸುಂದರ ಸೌದಾಗರ, ಜಾಫರ್ ಪಟೇಲ್, ಅಪ್ಪು ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಲ್ಹಾದ ವಾಘಮೋರೆ, ನಿಖಿಲ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಬೀಮು ಸಂಕೊನಟ್ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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