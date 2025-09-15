ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.15-ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಸಿದ್ದಗೋಳ (60) ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲೆಂದು ಮತ್ತು ಪತಿಯ ಬಿಪಿ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೆಂದು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ 40 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 5 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಜೀರಾಮಣಿ, 40 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 5 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಕೊಯಿಪತ್ತಿ, 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 2 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಪಾದ, 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 2 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ, 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 1 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಗುಂಡು ಮತ್ತು 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 2 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹಾಗೂ 500 ರೂ.ನಗದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಪತಿಗೆ ಬಿಪಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೆಂದು ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಇವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಹಣದ ಪಾಕೆಟ್ನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು
