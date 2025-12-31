ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು : ಡಾ. ದೀಪಾ ರಾಗ

ಬೀದರ : ಡಿ.೩೧: ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಬಿ.ವಿ.ಬಿ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾ. ರಜನೀಶ್ ಎಸ್. ವಾಲಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ದೀಪಾ ರಾಗ ಅವರು ರಾಷ್ಟçಕವಿ ಕುವೆಂಪು ೧೨೧ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನಾಡುಕಂಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠಕವಿ ಕನ್ನಡ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಕವಿ ಇವರ ಶ್ರೀ ರಾಮಯಣ ದರ್ಶನಂ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಕವಿ, ಕಾಂದಬರಿಕಾರ, ನಾಟಕಾರರ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೯, ೧೯೦೪ರಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೊಡಿಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರ ಮಗ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ (ಕುವೆಂಪು) ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಇವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇದೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಕಳಕಳಿಹೊಂದಿದ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಉಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಎಂ.ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದ ಕಾವ್ಯಗಳೆಂದರೆ, ಕೊಳಲು, ಕಲಾಸುಂದರಿ, ನವಿಲು, ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ, ಕಾದಂಬರಿಗಳೆAದರೆ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳೆಂದರೆ, ಯಮನಸೋಲು, ಜಲಗಾರ, ಶೂದ್ರತಪಸ್ವಿ, ಇವರ ಆತ್ಮಕತೆ, ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ, ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂತಹ ಹತ್ತು-ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಜೀತಕುಮಾರ ಪಿ., ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಭೀಮಣ್ಣಾ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪೂಜಾ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿ.ಎ.೫ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿನ ಕು: ಭವಾನಿ ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಿ ಖಂಡ್ರೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಂಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ನೇರವೇರಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್., ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ., ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.