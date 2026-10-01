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ರೈತರ ಹೋರಾಟ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಬಾರದು

By
Hubli_Newsroom
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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಅ ೧: ರೈತರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ, ನಿಂದನೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಬAಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು. ಆದರೆ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ, ಸೌಜನ್ಯಯುತ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರ ಹೋರಾಟ ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ರೈತರ ಬೆಳೆ, ಬೆಲೆ, ತೂಕ, ಹಣ ಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರಬಿAದುವಾಗಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಿಂದ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

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