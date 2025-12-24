“ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮುಖ” ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.24-ಲೇಖಕ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ “ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮುಖ” ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಡಿನ ನೆಲ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಹಿರಿಯ ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಪೆÇ್ರ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನಸಾ ಮೈಸೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನೀಲೂರೆ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಚ್.ನಿರಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ ಡಾ.ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘಟಿಸಿ ಕಲಾನಿಕಾಯದ ಡೀನರಾದ ಪೆÇ್ರ.ಎಚ್.ಟಿ.ಪೆÇೀತೆಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಅವರು ಕಥೆ, ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ, ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ, ಗಜಲ್, ಹೈಕು ಶಾಯಿರಿ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 77 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕೃತಿ ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪೆÇ್ರ.ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಮಾನಸಾ ಅವರು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯ ಹಲವು ಹೈಕು,ಶಾಯಿರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೃತಿ ಪೆÇ್ರ.ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಲೇಖಕ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆÇ್ರ.ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆದದ್ದು ಸಂತೋಷವೆಂದರು. ಈ ಕೃತಿಯ ಸಂಪಾದಕರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ-ಎಂದರು. ಪೆÇ್ರ.ಪೆÇೀತೆಯವರು ಮಾತನಾಡಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಅವರು ಈ ನಾಡಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾವು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನೀಲೂರೆ ಅವರು ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಈ ಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,ಅಪಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪಾ ರಾವ್ ಅಕ್ಕೋಣಿ,ಪೆÇ್ರ. ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಪಾಳಾ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
