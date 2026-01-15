ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ

ಬೀದರ್:ಜ.15: ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗಾಳಿಪಟ (Kite) ಹಾರಿಸಲು ನಿಷೆ?ಧಿತ ಮಾಂಜಾ ದಾರ (Manja Thread) ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಲು ಕೇವಲ ಹತ್ತಿ ದಾರ (Cotton thread) ಬಳಸಲು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಷೆ?ಧಿತ ಮಾಂಜಾ ದಾರ (Manja Thread)ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಪೀಠವು (NGT) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೆ?ಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ನಿಷೆ?ಧಿತ ಮಾಂಜಾ ದಾರ (Manja Thread) ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ -1986, ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.