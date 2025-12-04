ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು-೪ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ೭೫% ರಷ್ಟು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಇದ್ದವರೂ ಇಂದು ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಚೇತನರು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ನಿಕರ್ಟಪೂರ್ವ ತಾಲೂಕಾ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಮೆಳವಂಕಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಪಂ ಬೆಳಗಾವಿ, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ/ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚ. ಕಿತ್ತೂರ, ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಥಿತಿಗಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಕಲಚೇತನರು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಕೈಲಾಗದವರು ಎಂದರ್ಥಲ್ಲ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗದೇ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ವಿಶೇಷಚೇತನರು ಅಸಮರ್ಥರಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಇವರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ – ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿವೆ ಅವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಲಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷಚೇತನರಾದ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಎಎಸ್-ಐಎಎಸ್ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಧಿಸಿ ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಎಂದರು.
ಬಿಆರ್ಸಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಧನೆಗೆ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸು ಛಲವಿರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಇದ್ದರೆ ವಿಶೇಷಚೇತನರು ಏನೂಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಸಹಾಯಕರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅದರಾಚೆ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸ್ವಾಲಂಬಿ ಬದಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಿಸ್ಕಾರಗಳು ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡಿ ಮುನ್ನೆಡೆಸಲಿವೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿ. ೩ ರಂದು ವಿಶ್ವವಿಶೇಷಚೇತನರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನವಹಿಸಿಕೊAಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಜ್ಜನ್ನವರ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೆöÊರ್ಯ ತುಂಬಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಮೆಳವಂಕಿಯವರು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸತ್ಕರಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಬೀಳ್ಕೋಡಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಆರ್ಪಿಗಳಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡಕೋಳ, ಸಂಜೀವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ವಿನಾಯಕ ಲಕ್ಕನಗೌಡರ, ನಾಗೇಶ ರಾವಳ, ಸುನೀತಾ ಪರಪ್ಪನವರ, ಬಿಆಯ್ಇಆರ್ಟಿಗಳಾದ ಆರತಿ ಕಲಘಟಕರ, ಆಶರ್ದ ಗೋಡಗೇರಿ, ಎಸ್.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ, ಡಿ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ್ ಎಲ್.ಎಂ.ಕುರಬೇಟ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.