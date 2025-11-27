ಸಂವಿಧಾನವು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ:ಚಲವಾದಿ

ತಾಳಿಕೋಟೆ :ನ.೨೭: ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿದಾನವು ದೇಶದ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಒಳಗೊಂಡ ಹಕ್ಕುಬಾದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂವಿದಾನವಾಗಿದೆ ಸಂವಿದಾನದ ಆಶಯಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್.ಕೆ.ಪಧವಿ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಚಲವಾದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬುಧವಾರರಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ ಆಡಳಿತ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ್, ಪುರಸಭೆ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಾತೃತ್ವದ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಈ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಪುಟದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರ ಅಂಶಗಳು ಈ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಿವೆ. ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶಾಹುಮಹಾರಾಜರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಭಾ ಪುಲೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಸಂವಿದಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೊಸ್ಕರ ಒಳಿತಿಗೊಸ್ಕರ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ವ್ಹಿಲ್ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಂದೂಳಿದವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರö್ಯಕೊಡುವAತಹ ಕೆಲಸ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಜಿ ಅವರೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ವಿರೋದಿಸುವದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಡಾ.ಸುಜಾತಾ ಅವರು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಓದಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿದಾನವನ್ನು ಅರೀತುಕೊಳ್ಳುವದರೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಂಡ ಸಮಾನತೆಯ ಕನಸ್ಸು ನನಸ್ಸಾಗಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಥಿತಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಬಿ.ದಮ್ಮೂರಮಠ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿದಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾನತೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಸಂವಿದಾನವಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂವಿದಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವದರೊಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರೀತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲಾವೆAದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ತಹಸಿಲ್ದಾರ್ ಡಾ.ವಿನಯಾ ಹೂಗಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಲೀಖಿತ ಸಂವಿದಾನವೆAಬುದಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂವಿದಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿವೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು ಅದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವದರೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕೆAದರು.
ಸಂವಿದಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಜೀವನ ಕುರಿತು ನಡೆದ ತಾಲೂಕ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಓದಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಭೋದಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊAಡು ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಕತ್ರಿಬಜಾರ್, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ವೃತ್ತ, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ವೃತ್ತ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂಬಾಗದ ರಸ್ತೆಗುಂಟಾ ಹಾಯ್ದು ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಂ ಇಓ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಸೂಯಾ ಚಲವಾದಿ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ ಪವಾರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಜ್ಯೋತಿ ಖೋತ್, ಸ.ಕ.ಇ.ಕಛೇರಿ ಅದೀಕ್ಷಕ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಚಡದ, ನಿಲಯ ಪಾಲಕರಾದ ಎಸ್.ಎನ್ ಮಲ್ಲಾಡೆ, ಎನ್.ವಿ.ಕೋರಿ, ಎಸ್.ಎಮ್.ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ರೇಣುಕಾ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗರಾಜ ಗುಡಗುಂಟಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸಲಗರ, ಸಿದ್ದು ಬಾಸಗಿ, ಹರ್ಷವರ್ದನ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ವಾಣಿ ಹನಗಂಡಿ, ಎಂ.ಜಿ.ನರಸಾಣಗಿ, ಎನ್.ಎಸ್.ಇಜೇರಿ, ರಾಮನಗೌಡ ಭಂಟನೂರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂಗಡಿ, ರವಿಕಿರಣ ಉಂಡಿಗೇರಿ, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಚಮಲಾಪೂರ, ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಗಣ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
