ಭಜನಾ ಸಂಘ ಹಗಲಿರುಳು ಸೇವೆ ಗೈದು ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ:ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ

ಕಲಬುರಗಿ:ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಶರಣರ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಒಂದುಗುಡಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಹೇಳಿದರು.ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಝಳಕಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಭೋಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ದಾಸೋಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಲಾವಿದರು ಉಳಿಯಬೇಕು, ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅವರ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಅವ್ವಾಜಿಯವರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ನೀಡಿ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಶರಣರ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಹಗಲಿರುಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿದ್ದೀರಿ ಅದೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 40 ಭಜನಾ ತಂಡದವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಕ್ತಿ, ದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಶರಣರ ತತ್ವಗಳ ಪವಿತ್ರ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಶರಣರ ತತ್ವಗಳ ಸಂದೇಶವಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಜನೆ ಕೇವಲ ಸಂಗೀತವಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನೆ; ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ; ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಸಮಾಜದ ಅಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಸವಂತರಾಯ ಬಿರಾದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.ಗಿರೀಶ ಪಾಟೀಲ,ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ,ಡಾ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಗಲಕೋಟ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅರಳಿಮರ, ಜಗದೇವಿ ಕೊಳಕುಂದ, ಜಯಶ್ರೀ ಜೈನ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಹಣಮಂತರಾಯ ಅಟ್ಟೂರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ:ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಶರಣರ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಒಂದುಗುಡಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಹೇಳಿದರು.ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಝಳಕಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಭೋಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ದಾಸೋಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಲಾವಿದರು ಉಳಿಯಬೇಕು, ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅವರ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಅವ್ವಾಜಿಯವರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ನೀಡಿ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಶರಣರ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಹಗಲಿರುಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿದ್ದೀರಿ ಅದೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 40 ಭಜನಾ ತಂಡದವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಕ್ತಿ, ದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಶರಣರ ತತ್ವಗಳ ಪವಿತ್ರ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.