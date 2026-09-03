ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಗ್ರಂಥವೇ ಭಾಗವತ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ : ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತೆÄರಡೂ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವತಾರವೇ ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ವೇ|| ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರು ನುಡಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರರAದು ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಚಿದಂಬರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ವಮಠದ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೀ ಮದ್ಕಣ್ವಮಠ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಕಣ್ವವಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ೭ ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ೨೫ ನೇ ದಿನದ ಭಾಗತದ ೧೦ ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಕುರಿತು ಭಕ್ತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ರಾಮಾವತಾರ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಪ್ರಭಲನಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ೧೭ ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಶೂರ್ಪನಕಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಂದರವಾದ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದ ರಾವಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮನ ಅವತಾರವಾಯಿತೆಂದರು.
ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರವೂ ಧ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರತಕ್ಕAತ ರಾಜರು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂವರ ಮುಖಾಂತರ ತಾವೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದರು ರಾಜಕನ್ಯೆಯರು ಯಾರನ್ನೂ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬುದಲ್ಲದೇ ಅವರ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನರಕಾಸುರನು ೧೬ ಸಾವಿರ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ತನ್ನ ಭಂದನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊAಡಿದ್ದನ್ನಲ್ಲದೇ ೨೦ ಸಾವಿರದ ೬೦೦ ರಾಜಕುಮಾರರನ್ನೂ ಸಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕಂಸ, ಶಿಶುಪಾಲ, ನರಕಾಸುರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ತಿçÃಯರಿಗೂ ಕೂಡಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ೧೦೬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊAಡು ಅವತಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಕಂಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ೧೮ ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಜರಾಸಂದನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜರಾಸಂದ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ. ಸುಮಾರು ೬೯ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕೌರವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಯುದ್ದ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದನೆಂದರು.
ನಂತರ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ೩೬ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ೧೦೬ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದ ಭಗವಂತ ಫಲಕಾರಿ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನಕಾರಿ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆ ಹಾಗೂ ನರಕಾಸುನ ತೊಂದರೆಯಿAದ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕನ್ಯೆಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ೧೬೧೦೮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ತಿçÃಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರö್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಗಳು ಬಹುಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಕಣ್ವವಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ, ಶ್ರೀ ಮಠದ ಉಪಾಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ, ತೊಟ್ಟಿಲು ಪೂಜೆ, ನೈವೇದ್ಯ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ : ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತೆÄರಡೂ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವತಾರವೇ ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ವೇ|| ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರು ನುಡಿದರು.