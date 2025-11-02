ಕಲಬೇರಿಕೆ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಬಂದನ

ಸೇಡಂ,ನ,01: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ಲೀಟರ ಸೇಂದಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರದೆ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಚೀಲದಲ್ಲಿ 26 ಕೆ.ಜಿ. ಸಿ.ಹೆಚ್ ಪೌಡರ್ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಶಾಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸೇಡಂ ವಲಯ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 29/2025-26 ನೇದರಡಿ ಘೋರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವದಾಗಿ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಠಪತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.