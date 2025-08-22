ಎಪಿಎಂಸಿ ತೆರವು ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲದು

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ,ಆ,22: ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಎಪಿಎಂಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಅನಧಿಕೃತ ಮಳಿಗೆ ತೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವಾಗ ಅನಧಿಕೃತ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹಲ್ಲೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ನರಿಬೋಳ ಹೇಳಿದರು.
ಅಡತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ಲಂಗರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿ ತೆರವಿಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ.20ರಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿ ತೆರವಿಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಅಡತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ಲಂಗರ್ ಅನಧಿಕೃತ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯವರ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫೇರಾವ್ ಹಾಕಿ ಎಳೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೀಲಿ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್‍ಐಆರ್ ಹಾಕಲಿ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಕಿರಾಣಿ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಣವುಳ್ಳವರ ಪರ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಧನವಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೈಕೋಟ್ 9ನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿರುವ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಾಕಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸೇನೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸ್ವಾದಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಬಾರ, ಸುಮಾ ಕವಲದಾರ, ಇಂದಿರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.

