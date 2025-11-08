ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬಾಳುವ ಗುಣ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ: ರಮೇಶ ರಾಜೋಳೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.8-ಜೀವನದÀಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬೆರೆತು ಬಾಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗದೀಶ ಶುಕ್ಲಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲಗೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ರಮೇಶ ರಾಜೋಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಹಿನೊರ ಪಹಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಜಗದೀಶ ಶುಕ್ಲಾರವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಸದಾನಂದ ಹಂದರಗಲ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಡುಗೆ , ಅಲ್ಲದೆ ತಾಜೋದ್ದೀನ ಖುರೇಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಗದೀಶ ಶುಕ್ಲಾರವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಗದೀಶ ಶುಕ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರದು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಅಫಶಾನ್ ನಿಖತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಬಾಬಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜಿಂದಾಶಾ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲಿಮೋದ್ದೀನ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಅಬ್ದುರ್ ರಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಾಗಪ್ಪ ನಿಣ್ಣೆಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಳಿಕೇರಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶುಕ್ಲಾ ಸರ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಂಗಮೇಶ ಮಹಾಜನ,ಸಂಚಾಲನೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬದ್ರುನ್ನೀಸಾ ಬೇಗಂ, ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅಫಶಾನ ರಾಹತ ಅವರಿಂದ ಜರುಗಿತು.
