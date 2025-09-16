ಉತ್ತರ ವಲಯ ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.16: ನಗರದಕೆಂಚಬಸವ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಿಗಮಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಶಾಸಕಿ ಖನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ಖನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫರಾಜ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಬಸವರಾಜ ಬಳ್ಕೊಂಡಗಿ,ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ,ಶೇಖ ಮುಜಿಬ್,ಧರ್ಮರಾಜ ಭೂಸನೂರ,ವಿಜಯಕುಮಾರ,ಅಶೋಕ ಸೊನ್ನ,ಚಾಂದಸಾಬ ಹಕೀಮ್, ಕೆ.ಎಚ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಎ.ಡಿ. ಭಾಶಾ,ಶಿವಾನಂದ ಪಾಸೋಡಿ,ದಶರಥ,ಸೋಮಶೇಖರ, ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಬಿರಾದರ,
ದಶರಥ.,ಸೋಮಶೇಖರ ಹಂಚಿನಾಳ, .ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಿಣಗಿ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮೇತ್ರಿ,ಸಾಯಿಬಣ್ಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು
