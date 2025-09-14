ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು : ಶಿಕ್ಷಕ ಗೌಡಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ

ಇಂಡಿ :ಸೆ.14: ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಾಠ ಹೇಳುವವರಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನು ಕೇವಲ ರೋಗಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲನು, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲನು, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಗೌಡಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದರು.
ರವಿವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಜುಮಾನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾ.ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಾಜದ ಶಿಲ್ಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತರಾಗದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾಮ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಲು ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಕರೇ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ಅಂಜುಮಾನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಜಿಅಲಿ (ಮುನ್ನಾ) ಬಾಗಾವನ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅರಿತು, ಅವರನ್ನು ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸುವ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ತರುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವವರು ಗುರುಗಳೇ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪಾಠವೆಂದು ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದ ದಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಾವು ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರೆಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲ ಆಜಂ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುಸೇನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ ಜಮಾದಾರ್. ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುಸೇನ್ ಬೇಪಾರಿ, ಸದ್ಯಸ ನಬಿರಾಸುಲ್ ಅಫ್ಝಲ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್,ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜೆ ಡೀ ಪೂಜಾರಿ. ಡಿ ಎಡ್ ಟಿ ಟಿ ಐ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅವಟಿ . ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬೀ ಎಸ್ ಗುರಕಾರ್, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮುಝಿಮ ಭಗವಾನ್ , ಉಪಪ್ರಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಕರಗ್ನೂವರ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಡಿ.ಕೆ ಬನಸೋಡೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಎಸ್ ಎಂ ಯಾಳವಾರ, ಶಿಕ್ಷಕಿರಾದ ಎಸ್ ಆರ್ ಅವಟಿ, ಆರ್ ಹಡಗಲ್,ಅಬ್ದುಲ್ ಪಟೇಲ್, ಶಿಕ್ಷಕ ಸತೀಶ್ ಮೇಲಿನಮನಿ,ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಳವಾರ, ಜಾಗಿರ್ದರ್ , ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಾಗರ, ಮಸ್ಪಿಕ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ,ಪ್ರದೀಪ್ ನಿಂಬಾಳ, ಸಾನಹುಲ್ಲಾ ಮಿರಜಾಕರ,ಜಾಹಿದ ಮುಲ್ಲಾ ಇತರರಿದ್ದರು.