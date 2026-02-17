ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಗದೇವಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ: ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

Kalaburgi_Newsroom
-

ಜೇವರ್ಗಿ,ಫೆ.17-ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೇವಿ ಜಿ ಸುತಾರ್ ಅವರ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.
ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಾರ್ ಮಸೂದ್, ಜೀವರ್ಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಸಿಆರ್‍ಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಬಡಮೇಗೊಳ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ವಡಿಗೇರ ಸಿಆರ್‍ಪಿ ಅಯ್ಯುಬ್ ಡೊಣ್ಣೂರ, ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಸಗರ್, ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಮಾತೆಯರಾದ ಆಯೇಷಾ ಜನಾಬ್, ನರಿಬೋಳ ಎಂಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರು ಮಾತೆಯರಾದ ಸವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ, ನರಿಬೋಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್‍ಪಿಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಗುರುಲಿಂಗ, ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್, ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಉಮ್ಮೆ ಸಲ್ಮಾ, ನಸ್ರೀನ್ ಮೇಡಂ, ಯಾಸ್ಮಿನ್ , ಸೋನಾ ಬಾಯಿ , ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಾ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್, ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಟೀಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಸೇರಿ ಶಾಲೆಯ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಲಾರ್ ಮಸೂದ್ ರವರು ಜಗದೇವಿ ಜಿ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇಂದು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂದೋಲ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು. ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನರಿಬೋಳ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್ ನ ಎಲ್‍ಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಗುರುಲಿಂಗ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಜಗದೇವಿ ಜಿ ಸುತಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದರು, ಬಹಳ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾಗಿದ್ದರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು.

