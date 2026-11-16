ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಟಿಡಿಸಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ

ತುಮಕೂರು, ನ. ೧೬- ತುಮಕೂರಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಂಡರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾದ (ಲೆಕ್ಕಪರಿಶಶೋಧನೆ) ಸತೀಶ್ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ (ಜಾಗೃತದಳ) ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ (ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ) ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಜೆ. ಗಿರೀಶ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಸುಜ್ಞಾನ ಹಿರೇಮಠ ಮ ತ್ತುಟಿ.ಆರ್.ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.