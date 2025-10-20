ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ತಾಲೂಕ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಜಾತಾ ಪೂಜಾರಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಇಂಡಿ:ಅ.20: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು,ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇಂದು ರವಿವಾರದಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೋಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾಲೂಕ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಸಾಲೋಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲು ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸದಾಶಿವ ಅಂಬಾರೆ, ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕೆ ಇಂಗಳೆ, ಗಣತಿದಾರರಾದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ರವಿ ಮಾನೆ, ಆರ್ ಬಿ ಅವಜಿ, ರೇಖಾ ಅಂಕಲಗಿ, ಧರೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಜ್ಯೋತಿ ಎಚ್ ಸಿ, ಭಾರತಿ ದನ್ನಿಂಗ್, ಆರ್ ಜಿ ಕುಂಬಾರ, ಎಂ ಎಸ್ ಕರಜಗಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕುಂಬಾರ, ಬಿ ಎಂ ಅರಳಗುಂಡಗಿ, ಶಕೀಲ್ ಅತನೂರ, ಅಪ್ಪುಇಂಡಿ, ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ವಿತರಕ ದಯಾನಂದ ವಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗಣತಿದಾರರು
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR