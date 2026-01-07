೧೧ ರಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಬೀದರ್: ಜ.೭:ನಗರದ ಕುಂಬಾರವಾಡ ಕಮಾನ್ ಸಮೀಪದ ಸಾಯಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜ. ೧೧ ರಂದು ೨೦೨೬-೨೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಯಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦ ರಿಂದ ೧೧, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧೨ ರಿಂದ ೧ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೩ ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೪ ರ ವರೆಗೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಐವರಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾರ್ಚ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ಐವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೆಟರ್ ನೀಡಲಾವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲ ೨೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಂತರದ ೩೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ ೫೦ ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಅನಂತರದ ೫೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ ೨೫ ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೯೮೬೪೧೬೭೦೬ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್: ರೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ ತಂಡದ ಮಡಿಲಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ
ಬೀದರ್: ಜ.೭:ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಕತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಪ್ಪ ಜಾನಕನೋರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ರೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು.
ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಟೀಮ್ ಸರಪಂಚ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿತು. ಟೀಮ್ ಸರಪಂಚ ತಂಡ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ರೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ ೮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ೭೫ ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು.
ನಂತರ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಸರಪಂಚ ತಂಡ ೩ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ೫೪ ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು.
ನಾಗೋರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಪ್ಪ ಜಾನಕನೋರ ಅವರು ವಿಜೇತ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಪ್ರೊ. ಆರ್.ವಿ. ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ರಾಹುಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಇದ್ದರು.