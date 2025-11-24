ಕಲಬುರಗಿ,ನ.24-ನಗರದ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಟಗರಪೂರದ ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನ.22 ರಂದು ಮಂದಾರಪುಷ್ಪ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಹಾಬಜಾರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯ ಅನವೀಕಾ, ಮೇಖನಾ, ಶಾಹಿಲ ಮಯೂರ ಹಾಗೂ ಶಿವಾನಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳು. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ವಿಜೇತರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಶುಕ್ಲ, ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರತೀಕ್ ಶುಕ್ಲ, ಅಕ್ಷಯ ಶುಕ್ಲ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
